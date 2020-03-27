Музеи, театры и концерты: что посмотреть на длинной нерабочей неделе

Дома скучно точно не будет

Дома скучно не будет. Москвичей ждёт длинная нерабочая неделя, но она пролетит незаметно, если сходить в кино, театр или зоопарк, не покидая квартиры. Музеи и театры, библиотеки и концертные залы - всё доступно онлайн и бесплатно.

Если зритель не идет в театр, театр сам приходит к зрителю. Пока залы пустеют, на сцене продолжается творческий процесс. В эти дни попасть на спектакли, концерты и поэтические вечера можно, не выходя из дома. Понадобится только ноутбук или телефон.

На странице всероссийской акции "День театра" с самого утра идут прямые эфиры спектаклей не только из Москвы, но и других городов России. Билеты в партер Большого – каждому. На его YouTube-канале - постановки из "золотого фонда". Сегодня - "Лебединое озеро". Начало, как всегда, в 7 вечера, а до этого зрители в прямом эфире смогут пообщаться с артистами.

В виртуальное пространство перенеслись практически все столичные сцены. Вместо афиш - расписание онлайн-трансляций. В искусстве больше нет границ - можно даже совершить путешествие в прошлое! Театр Вахтангова приглашает на киноверсию легендарного спектакля "Пристань".

Дом актёра предлагает провести праздник вместе с любимыми артистами и музыкантами. Александр и Михаил Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Нонна Гришаева, Денис Мацуев, Алексей Кортнев - список далеко не полный. Настоящий актёрский марафон - в прямом эфире с семи вечера на "Яндексе" и авторском канале Михаила Ширвиндта.

"Это будут актёрские зарисовки, наблюдения, какие-то номера, которые готовили наши гости, может быть, специально или нет. Вот задача нашего цеха, людей творческих, заставить людей устать от общения с нами, так что будем работать!" – сказал актер, телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт.

"Театр спасёт мир, безусловно. Мы хотим, чтобы это была прямая трансляция, потому что нет ничего чудеснее, чем от живого к живому. Паники нет, театр есть. Ура, товарищи!" – заявил ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Игорь Золотовицкий.

"Всегда капустники Дома актёра - это сделанные накануне ночью номера и всегда есть доля импровизации, смешных ошибок и накладок, и даже если это будет здесь в пятницу во время онлайн-концерта, мы не смущаемся этого: все, кто придут участвовать, придут с невероятным добром и любовью к зрителю, и если будет даже какая-то неровность, люди увидят нашу кухню, и мы хотим это показать", - прокомментировал актер, режиссер Александр Жигалкин.

Удивительный, редкий инструмент маримба способен достучаться до сердца каждого даже сквозь экраны мониторов. Человек-барабан Пётр Главатских выступает в пустом зале перед камерами, а за ними - сотни зрителей по всему миру. В Московской консерватории - целый онлайн-фестиваль с участием знаменитых музыкантов.

"В сложные времена консерватория всегда откликалась на вызов времени. Нынешняя ситуация - это вызов времени. Фестиваль "Московская консерватория онлайн" даёт возможность сказать всему миру, что музыка вечна, что музыка продолжается и музыка с вами, и мы с вами, и наши сердца бьются в одном ритме!" – сказал мультиперкуссионист, лауреат международных конкурсов Пётр Главатских.

Онлайн-концерты предлагает и Московская филармония, и зал "Зарядье". Насладившись звучанием музыки, самое время отправиться на виртуальные экскурсии. К специальному онлайн-проекту #Москвастобой уже присоединились многие столичные культурные площадки - здесь и выставки Третьяковки, и экспозиции Пушкинского музея. Каждый может рассмотреть в деталях шедевры живописи и скульптуры, погрузиться в мир античности или эпохи Возрождения.

В режиме онлайн и зоопарк, и планетарий, чтобы не только увидеть звёзды, но и узнать их тайны. Полюбоваться на Москву с высоты птичьего полёта в любое время суток можно на площадке "Панорамы 360". Здесь же - аудиоэкскурсии по достопримечательностям, вид на которые открывается с 89 этажа башни "Федерация". А чтобы уловить дыхание весны и увидеть цветущие растения, достаточно отправиться на виртуальные прогулки по Аптекарскому огороду.

Полина Кастрицкая, Мария Леванова, Александр Терентьев, Алексей Овчинников, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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