Парковки в Москве останутся платными во время нерабочей недели

Жителей столицы просят воздержаться от поездок на личных автомобилях

Москвичей предупредили, что парковки на следующей неделе останутся платными, а тарифы - прежними.

Жителей столицы просят отнестись к этому с пониманием и воздержаться от поездок на личных автомобилях, передает "ТВ Центр". Что касается выделенных полос для автобусов и троллейбусов - они тоже будут работать в обычном режиме. Объясняется это просто: городу сейчас необходимо обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу общественного транспорта и оперативных служб, в первую очередь, машин скорой помощи.

В субботу прогнозируют сложную дорожную ситуацию на вылетных магистралях в сторону области. Обещают хорошую погоду, а впереди - длинные выходные, поэтому многие горожане, скорее всего, поедут на дачу. Вечерний час пик затянется: затруднения на трассах начнутся около трех часов дня и продолжатся до десяти вечера. Наиболее загруженными будут съезды с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также ближайшие проспекты и шоссе.

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