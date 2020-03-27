Путин одобрил начало работ над газопроводом "Сила Сибири-2"

Президент заявил об этом на встрече с главой "Газпрома"

Несмотря на ситуацию с коронавирусом и спада на нефтегазовом рынке, потребности российских и зарубежных потребителей в энергоресурсах будут полностью удовлетворены. Об этом Владимиру Путину доложил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

По итогам прошлого года объём добычи составил около 500 миллиардов кубометров газа. На экспорт пошло около 200. Компания сохранила свою долю на европейском рынке. Она имеет значительный запас прочности, учитывая резервы и добывающие мощности. В ближайшие месяцы планируется строительство новых скважин и участков трубопровода. Отдельно речь зашла о поставках углеводородов в западный Китай и объединении газотранспортных мощностей европейской части нашей страны и Восточной Сибири.

"Вы всегда ставили задачу и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и ещё больше повысит надёжность газоснабжения наших российских регионов", - заявил Миллер.

"В каком сейчас состоянии работа по соединению Восточной Сибири и европейской части?" – поинтересовался Путин.

"Проведён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2", - сообщил глава "Газпрома".

"Хорошо, конечно. Договорились", - сказал президент России.

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