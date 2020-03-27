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Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина из-за коронавируса

13:56
  • пятница
  • 27 марта 2020

Президент продолжает работать

Владимир Путин продолжает работать, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин не может прекратить работать.

Отвечая на вопрос, как изменилась жизнь и привычки Владимира Путина из-за эпидемии вируса, представитель Кремля рассказал, что принимаются санитарные меры, которые и так нужно принимать.

"Особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он также подтвердил сообщения о том, что один из сотрудников администрации президента заразился коронавирусом. С Путиным этот человек не контактировал, заверил Дмитрий Песков.

По данным на 27 марта, в России подтверждено 1036 случаев заражения коронавирусом. Скончались трое заболевших. Больше всего случаев выявлено в Москве — 703.

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