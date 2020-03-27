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Путин не контактировал с зараженным коронавирусом сотрудником Кремля

13:58
  • пятница
  • 27 марта 2020

Перед общением с президентом все проходят тест на COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не контактировал с кремлевским сотрудником, который заразился коронавирусом. 
Песков заезжал на вечеринку с Лещенко, у которого нашли коронавирус

"Мне известно об одном случае [заражения коронавирусом в администрации президента], я могу один подтвердить, о втором мне не известно", - цитирует Пескова ТАСС

О ком именно идет речь, он не уточнил. При этом Песков подчеркнул, что инфицированный сотрудник президентской администрации не общался с Путиным.   

По словам Дмитрия Пескова, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не дать COVID-19 распространиться в Кремле. В частности, перед встречей с президентом все люди проходят тест на наличие инфекции. 

По последним данным, свыше 542 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. Число заболевших в России достигло 1036. 

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