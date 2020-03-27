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В России перенесли основной этап сдачи ЕГЭ

14:13
  • пятница
  • 27 марта 2020

С 25 мая на 8 июня

Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) перенесены из-за коронавируса.

Сдача ЕГЭ начнется с 8 июня, ОГЭ – с 9 июня, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Изначально экзамен должен был пройти с 25 мая по 29 июня, передает РИА Новости.  

"Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - заявил глава Минпросвещения.

Ранее из-за коронавируса перенесли досрочный этап сдачи ЕГЭ. Он состоится в июне, вместо периода с 20 марта по 13 апреля.

В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вступительные экзамены и процесс зачисления в высшие учебные заведения также будут перенесены. О точных датах сообщат после 5 апреля.

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