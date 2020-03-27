Лидера Rammstein госпитализировали с коронавирусом

В середине марта он выступал в Москве

57-летнего лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна отправили в больницу Берлина.

По данным газеты Bild, музыкант сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Изначально Тилль Линдеманн обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, после чего проверили на COVID-19. Жизнь звезды находится вне опасности.

Отметим, что 15 марта Линдеманн выступал с концертом в Москве.

В Германии свыше 42 тысяч человек заболели коронавирусом. 253 человека скончались.

По последним данным, свыше 542 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. Число заболевших в России достигло 1036.

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