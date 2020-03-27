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Лидера Rammstein госпитализировали с коронавирусом

14:24
  • пятница
  • 27 марта 2020

В середине марта он выступал в Москве

57-летнего лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна отправили в больницу Берлина. 

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По данным газеты Bild, музыкант сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. 

Изначально Тилль Линдеманн обратился к врачу с высокой температурой. У него диагностировали воспаление легких, после чего проверили на COVID-19. Жизнь звезды находится вне опасности.   

Отметим, что 15 марта Линдеманн выступал с концертом в Москве. 

В Германии свыше 42 тысяч человек заболели коронавирусом. 253 человека скончались. 

По последним данным, свыше 542 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. Число заболевших в России достигло 1036. 

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