Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Он будет работать из своей резиденции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил в своем Twitter. Сейчас 55-летний глава правительства находится в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит. Он будет работать по видеосвязи. "Это лучшее, что я могу сделать", - отметил он.
Джонсон рассказал, что несколько дней назад почувствовал у себя симптомы коронавируса и решил сдать тест. Результат оказался положительным.
Ранее на этой неделе коронавирус обнаружили у 71-летнего принца Уэльского Чарльза. Он в стабильном состоянии, работает из дома.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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