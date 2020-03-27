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Член королевской семьи Испании скончался от коронавируса

15:24
  • пятница
  • 27 марта 2020

Число жертв COVID-19 в стране приблизилось к 5 тысячам

Коронавирус добрался до испанской королевской семьи. Скончалась родственница короля Испании Филиппа VI - Мария Тереза Бурбон-Пармская.  Печальную новость сообщил в соцсети брат погибшей.
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"Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19", - написал Сикст-Генрих на своей странице в Facebook.

Испания сейчас заняла второе место в Европе по числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом – опережает ее только Италия. По последним данным, в стране насчитывается 64 тысячи зараженных, 4,9 тысячи пациентов скончались. В Испании с 14 марта введен режим повышенной готовности, уже продленный парламентом до 11 апреля. Передвижение людей жестко ограничено.

Ставшая жертвой коронавируса Мария Тереза Бурбон-Пармская, как и ее брат Сикст-Генрих, принадлежала к династии Пармских Бурбонов – это младшая ветвь правящей семьи Испании. В середине XX века отец Марии-Терезы герцог Ксавье Бурбон-Пармский был основным претендентом на королевский трон Испании, передает РИА Новости.

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