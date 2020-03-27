"Победа" приостановила все полеты на два месяца

Как вернут деньги пассажирам?

Авиакомпания "Победа" приняла решение о приостановке всех регулярных полетов с 1 апреля по 31 мая. Оно касается в том числе и внутренних рейсов, передает ТАСС.

Как сообщил лоукостер, деньги пассажирам будут возвращены на счет в личном кабинете. Ими можно будет расплатиться за любой рейс в течение года после возобновления полетов.

Накануне в МИД призвали россиян, которые застряли за рубежом, срочно передать о себе информацию в загранучреждения для регистрации на эвакуационные рейсы. Для тех, кто проигнорирует эту просьбу, возвращение на родину станет вопросом личной ответственности.

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