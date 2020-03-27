Историк Соколов просит о домашнем аресте из-за ситуации с коронавирусом

У 63-летнего доцента пожилые родители

В Санкт- Петербурге начался суд над историком Олегом Соколовым, который убил и расчленил аспирантку СПбГУ.

Сейчас Октябрьский районный суд избирает ему меру пресечения. Защита историка просит выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС. Кроме того, у Соколова старенькие родители, он может из больше не увидеть.

"Мой отец находится при смерти, он не увидит меня больше. Зачем его лишать возможности со мной попрощаться. Моя мать тоже находится в тяжелом положении. Я прошу домашнего ареста", - сказал Соколов.

Ранее Адвокатские палаты Москвы и Петербурга рекомендовали защитникам ходатайствовать об изменении меры пресечения пожилым обвиняемым с ареста на не связанную с лишением свободы в связи с развивающейся эпидемиологической ситуацией.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

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