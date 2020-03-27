Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

В перечне теперь шесть препаратов
Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
Как передает ТАСС, медики расширили с четырех до шести список лекарств, рекомендованных взрослым людям для лечения COVID-19.
"К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов [рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа]", - говорится в рекомендациях Минздрава.
Этот список составили на основе анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.
По данным worldometers.info, свыше 550 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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