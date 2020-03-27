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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

15:54
  • пятница
  • 27 марта 2020

В перечне теперь шесть препаратов

Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. 
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Как передает ТАСС, медики расширили с четырех до шести список лекарств, рекомендованных взрослым людям для лечения COVID-19. 

"К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов [рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа]", - говорится в рекомендациях Минздрава. 

Этот список составили на основе анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV. 

По данным worldometers.info, свыше 550 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. 

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