Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

В перечне теперь шесть препаратов

Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.

Как передает ТАСС, медики расширили с четырех до шести список лекарств, рекомендованных взрослым людям для лечения COVID-19.

"К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов [рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа]", - говорится в рекомендациях Минздрава.

Этот список составили на основе анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.

По данным worldometers.info, свыше 550 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались.

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