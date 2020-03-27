Застрявших в Египте россиян вывезли на родину

Мария Захарова сообщила об этом в Facebook

Российские туристы, застрявшие в Египте из-за ситуации вокруг коронавируса и связанной с этим отменой рейсов, возвращаются на родину. Россиян перевозят самолеты компании "Белавиа".

"Из Египта возвращаются!" - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова..

О начале экстренной отправки российских граждан в Москву в связи с ситуацией с коронавирусом и отменой регулярных рейсов с территории Египта ранее объявило посольство России в Египте. Накануне египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду покинули свыше 700 россиян на четырех самолетах авиакомпании "Белавиа".

Решение об эвакуации застрявших в Египте из-за COVID-19 российских граждан принял на своем заседании оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России. Минтрансу было поручено организовать вывоз россиян лайнерами компании "Белавиа" - в счет ее задолженности перед Россией.

В Египте известно о 456 случаях заражения COVID-19 в стране. 21 человек скончался. В стране введен комендантский час, до 15 апреля приостановлено международное авиасообщение, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"