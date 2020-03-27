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Более 50 российских вузов примут документы от абитуриентов онлайн

16:39
  • пятница
  • 27 марта 2020

Сроки приемной кампании обсуждаются

Более полусотни вузов в России примут документы на поступление от абитуриентов онлайн. Эти учебные заведения выбраны в качестве пилотных в новом суперсервисе, сообщил в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом замглавы Минобрнауки Александр Нарукавников.
Приемная кампания в вузы будет перенесена

"Мы сейчас реализуем суперсервис "Поступление в вуз онлайн" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В этом году мы отобрали 53 пилотных вуза, в которых будет развернут этот сервис", - приводит слова замминистра ТАСС.

Подать документы абитуриенты смогут через сайт "Госуслуги". Что касается сроков приемной кампании, то из-за ситуации с коронавирусом они могут быть изменены. Однако окончательное решение будет принято, как сообщалось ранее, после 5-го апреля – все зависит от изменения эпидемиологической ситуации в стране.

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