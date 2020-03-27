ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений

17:07
  • пятница
  • 27 марта 2020

Какие еще изменения ожидают москвичей?

В период нерабочей недели 28 марта по 5 апреля в столице могут продолжать работу салоны связи и зоомаазины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра Москвы.

Кроме того, в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ.

"Помимо центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде", - сообщается на сайте мэра.

Также дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Зоомагазин
Зоомагазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.