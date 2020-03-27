Столичные салоны связи и зоомагазины продолжат работать без ограничений

Какие еще изменения ожидают москвичей?

В период нерабочей недели 28 марта по 5 апреля в столице могут продолжать работу салоны связи и зоомаазины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра Москвы.

Кроме того, в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ.

"Помимо центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде", - сообщается на сайте мэра.

Также дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"