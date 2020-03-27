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Нарушителя карантина в Кирове принудительно госпитализируют

17:09
  • пятница
  • 27 марта 2020

Решение вынес суд

Октябрьский районный суд Кирова вынес решение о принудительной госпитализации местного жителя. Мужчину, который нарушил режим самоизоляции после контакта с потенциальным носителем коронавируса, отправят в инфекционную больницу.
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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, гражданин контактировал с человеком, вернувшимся из страны, обстановка в которой с точки зрения  новой коронавирусной инфекции неблагополучна. Его поведение и отказ соблюдать режим самоизоляции создает угрозу распространения опасного заболевания.

"Мужчина отказался от госпитализации под медицинское наблюдение в условиях инфекционного стационара. При этом нарушал санитарно-противоэпидемические требования по самоизоляции по месту жительства", - отмечается в сообщении ведомства.

В конце концов главный санитарный врач по Кировской области подал иск в суд - о принудительном помещении мужчины под медицинское наблюдение. Судьи просьбу истца удовлетворили, постановив отправить мужчину в Кировскую инфекционную больницу, передает РИА Новости.

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