ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им. Филатова

17:39
  • пятница
  • 27 марта 2020

В условиях эпидемии коронавируса необходимо придерживаться самых высоких стандартов здравоохранения

В пятницу в Москве открылся новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Он оборудован всем необходимым для приема граждан с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Корпуса рассчитаны на 1300 коек. В реанимационном отделении 111 мест с возможностью расширения до 180. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы беременные женщины. 

Новый стационар осмотрел Сергей Собянин. Обращаясь к медикам, глава города подчеркнул, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо придерживаться самых высоких стандартов здравоохранения. 70 процентов больничных коек должны быть обеспечены кислородными аппаратами. Ведь речь идет об одной из лучших клиник страны.

"Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2700 сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы их помощь не понадобилась. Но если она понадобится, Филатовская больница готова. Сегодня около 2000 человек работает на ремонтно-реконструкционных работах, чтобы подготовить больничную сеть города для тех вызовов, которые перед нами могут стоять", - сказал Собянин. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Боксы экстренной медицинской помощи для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
Боксы экстренной медицинской помощи для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.