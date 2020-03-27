Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им. Филатова

В условиях эпидемии коронавируса необходимо придерживаться самых высоких стандартов здравоохранения

В пятницу в Москве открылся новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Он оборудован всем необходимым для приема граждан с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Корпуса рассчитаны на 1300 коек. В реанимационном отделении 111 мест с возможностью расширения до 180. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы беременные женщины.

Новый стационар осмотрел Сергей Собянин. Обращаясь к медикам, глава города подчеркнул, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо придерживаться самых высоких стандартов здравоохранения. 70 процентов больничных коек должны быть обеспечены кислородными аппаратами. Ведь речь идет об одной из лучших клиник страны.

"Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2700 сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы их помощь не понадобилась. Но если она понадобится, Филатовская больница готова. Сегодня около 2000 человек работает на ремонтно-реконструкционных работах, чтобы подготовить больничную сеть города для тех вызовов, которые перед нами могут стоять", - сказал Собянин.

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