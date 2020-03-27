Как не прослыть "ковидиотом"

Чего не следует делать в эти дни?

После известий о начале пандемии коронавируса COVID-19 россияне начали активно скупать крупы, в частности, гречку, алкоголь и туалетную бумагу. Такой факт, подходящий для газетной рубрики "Их нравы", зафиксировали эксперты Роскачества. На Западе для этого социального явления уже придумали специальный термин - ковидиотизм. Под ним понимают любые бессмысленные, а то и опасные действия, вызванные новостями о наступлении опасной болезни.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова

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