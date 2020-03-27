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Россия отказалась участвовать в нефтяной войне

17:41
  • пятница
  • 27 марта 2020

Москва не намерена искусственно влиять на цены

Россия не участвует в ценовой войне с другими экспортерами нефти. Нефтяные компании не будут предпринимать никаких мер, чтобы влиять на стоимость черного золота, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Коронавирус может сильнее ударить по экономике России, чем дешевая нефть

"Россия ни с кем не воюет. Мы руководствуемся в данной ситуации исключительно экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы, в частности, являемся заложником мировой конъюнктуры", - сказал замминистра в интервью РБК.

Сорокин отметил, что ситуация с коронавирусом ударила по всем странам. Однако Москва в этих условиях не намерена искусственно влиять на цены.

На торгах в Лондоне 27 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,19% - до 24,71 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 4,78% - до 21,52 доллара.

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