Россия отказалась участвовать в нефтяной войне

Москва не намерена искусственно влиять на цены

Россия не участвует в ценовой войне с другими экспортерами нефти. Нефтяные компании не будут предпринимать никаких мер, чтобы влиять на стоимость черного золота, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Россия ни с кем не воюет. Мы руководствуемся в данной ситуации исключительно экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы, в частности, являемся заложником мировой конъюнктуры", - сказал замминистра в интервью РБК.

Сорокин отметил, что ситуация с коронавирусом ударила по всем странам. Однако Москва в этих условиях не намерена искусственно влиять на цены.

На торгах в Лондоне 27 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,19% - до 24,71 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 4,78% - до 21,52 доллара.

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