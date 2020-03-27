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Сразу четыре разведчика НАТО пролетели вдоль российских границ

18:16
  • пятница
  • 27 марта 2020

Полеты зафиксированы на Балтике и Черном море

Самолеты-разведчики ВВС США и британских Королевских ВВС активизировались у российских границ. Сразу четыре разведывательных самолета засекли западные авиационные ресурсы 27 марта на Балтике и Черном море.
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Возле Крыма долго летали американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл, а также британский самолет управления нанесением авиаударов Sentinel R.1. Американец, как отмечается, приближался к южному и юго-западному побережью полуострова на расстояние около 45 километров.

Вблизи границ Калининградской области летали стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, а также самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail. Последний вылетел из литовского Шяуляя.

Британский разведчик курсировал вдоль морской границы Калининградской области и  российско-литовской границы. Американец, оборудованный для перехвата электронных сигналов, несколько часов летал вдоль границы Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, передает "Интерфакс".

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