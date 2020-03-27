Россиян предупредили об опасности поездок на дачу во время карантина

Дачники могут столкнуться с серьезными проблемами

Россиян призвали воздержаться от поездок на дачу в период пандемии коронавируса. Дачники могут столкнуться с серьезными проблемами, предупредил директор института по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам вирусолога, граждане, которые решили поехать за город, неверно восприняли обращение президента. Медик перечислил сложности, подстерегающие любителей отдохнуть на свежем воздухе в этот период. Во-первых, подчеркнул Викулов, они могут оказаться далеко от мест оказания медицинской помощи.

"Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора", - заявил вирусолог в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Викулов отметил, что не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия, по словам врача, эффективны именно в первые часы с момента появления симптомов.

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