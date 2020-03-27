ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об опасности поездок на дачу во время карантина

18:45
  • пятница
  • 27 марта 2020

Дачники могут столкнуться с серьезными проблемами

Россиян призвали воздержаться от поездок на дачу в период пандемии коронавируса. Дачники могут столкнуться с серьезными проблемами, предупредил директор института по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

По словам вирусолога, граждане, которые решили поехать за город, неверно восприняли обращение президента. Медик перечислил сложности, подстерегающие любителей отдохнуть на свежем воздухе в этот период. Во-первых, подчеркнул Викулов, они могут оказаться далеко от мест оказания медицинской помощи.

"Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора", - заявил вирусолог в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Викулов отметил, что не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия, по словам врача, эффективны именно в первые часы с момента появления симптомов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дачники
Дачники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.