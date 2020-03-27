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Посольство США готовит эвакуацию американцев из России

19:11
  • пятница
  • 27 марта 2020

В дипмиссии рассматривают возможность чартерных рейсов

Граждан США будут вывозить из России чартерными рейсами. Американское посольство в Москве изучает возможность организации такой транспортировки, сказано в сообщении дипмиссии.
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В посольстве напомнили, что с 27 марта коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно сокращены или отменены. Действуют только рейсы для вывоза россиян из зарубежных государств.

"Мы призываем граждан США, желающих вернуться в США, немедленно заняться этим", - указали в посольстве. Там подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.

Посол США в Москве Джон Салливан призвал всех находящихся в России американских граждан зарегистрироваться на специальном сайте Госдепа США - Smart Traveler Enrollment Program. Там можно получить актуальную информацию о возможности вернуться на родину.

Дипломат подчеркнул, что в нынешней ситуации русские и американцы должны сотрудничать. Только в этом случае можно рассчитывать на победу над страшным вирусом, приводит слова посла ТАСС.

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