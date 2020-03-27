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Опубликовано видео работы российских военных врачей в Бергамо

19:45
  • пятница
  • 27 марта 2020

Специалисты приступили к обработке пансионатов для пожилых людей

Российские военные врачи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты начали свою работу в итальянском Бергамо. В этом городе сложилась самая тяжелая обстановка из-за коронавируса.
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На кадрах, опубликованных Минобороны России, видно, как бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск РХБ проводит дезинфекцию помещений в пансионате "Мартино Занки" в пригороде Бергамо. По данным оборонного ведомства, всего было продезинфицировано 2 тысячи квадратных метров внутренних помещений, а также подъездные дороги.

Ранее сообщалось, что россияне будут работать в 65 пансионатах для пожилых людей, переоборудованных для приема пациентов с коронавирусом. В Италии общее число зараженных уже превысило 80 тысяч. Более восьми тысяч из них скончались.

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