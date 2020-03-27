Нью-Йорк назвали очагом распространения коронавируса в США

На мегаполис приходится половина случаев заражения COVID-19

Очагом распространения коронавирусной инфекции в США стал Нью-Йорк с пригородами, заявил американский вице-президент Майкл Пенс. По его данным, в этом районе зафиксировано более половины случаев заражения COVID-19.

"На данный момент эпицентром коронавируса в США является не только Нью-Йорк, но и прилегающие территории. Более половины случаев имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали, поэтому плавучий госпиталь USNS Comfort отправится в Нью-Йорк", - сказал Пенс в эфире телеканала CNBC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем желании к пасхальным праздникам – 12-му апреля - частично возобновить работу частного сектора. Она была остановлена из-за вспышки коронавируса.

Комментируя планы отмены санитарных ограничений, вице-президент отметил, что в стране останутся районы, в которых будут действовать "меры по смягчению последствий" пандемии. По последним данным, в США зафиксировано более 86 тысяч случаев заболевания COVID-19, 1301 из них – с летальным исходом.

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