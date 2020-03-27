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Оперштаб: в Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

20:38
  • пятница
  • 27 марта 2020

Больная попала в больницу с пневмонией

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом, 56-летняя женщина поступила в больницу с пневмонией. Тесты подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
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"Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", - приводит слова источника "Интерфакс".

По последним данным, в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом. 45 человек выздоровели. Четверо скончались.

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