Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за полмиллиона

ВОЗ затрудняется назвать сроки окончания пандемии

Всемирная организация здравоохранения не может предсказать, как долго продлится эпидемия коронавируса. Ситуацию с COVID-19 в ВОЗ называют "периодом неуверенности".

"На данный момент никто не может предсказать, как долго продлится эпидемия. Перед нами большое количество сценариев. Я думаю, другой вопрос, который задают люди, как долго продлятся введенные меры, и будут ли они меняться. Мы входим в период неуверенности", - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире достигло 509 164. Инфекция зафиксирована в 201 стране. Скончались более 23 тысяч пациентов, передает РИА Новости.

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