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Скончавшаяся пациентка с коронавирусом страдала онкологией и не имела легкого

21:11
  • пятница
  • 27 марта 2020

У нее была левосторонняя пневмония

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом сообщили обстоятельства смерти 56-летней пациентки. Отмечается, что она не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. 

"При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой", - указали в штабе.

Напомним, в нашей стране на текущий момент зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом.

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