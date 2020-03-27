Захарова: посольства России за рубежом во время пандемии работают круглосуточно

Дипломаты помогают застрявшим за границей россиянам вернуться на родину

Российские дипломаты в зарубежных странах прилагают все усилия, чтобы помочь своим соотечественникам вернуться на родину. При том, что и сами работники загранучреждений оказались в трудной ситуации из-за коронавируса, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы стараемся максимально помочь российским гражданам. Это невозможно сделать на все 100%, но надо к этому стремиться - даже несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказались как российские туристы, так и те, кто жил или работал в этих странах, а также сами дипломаты", - сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что посольства, генконсульства и постпредства России работают в круглосуточном режиме. Все их усилия сейчас сконцентрированы на помощи в возвращении на родину сограждан, которые оказались заблокированы в иностранных государствах, приводит слова Захаровой ТАСС.

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