Кремлевские врачи опубликовали советы россиянам на время пандемии

Управление делами президента запустило страницы в соцсетях

Кремлевские врачи опубликовали рекомендации россиянам на период пандемии коронавируса. Советы медиков появились на страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram, которые запустило Управление делами президента.

В коротких видео кремлевские врачи объясняют россиянам, как уберечь себя от заражения COVID-19. Здесь же можно ознакомиться с советами для кто страдает диабетом, онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Так, врач-инфекционист Ольга Ермакова рассказала о способах индивидуальной защиты и правилах личной гигиены для профилактики заболевания. Она подчеркнула, что необходимо носить медицинские маски в закрытых помещениях, до возвращения домой стараться не трогать лицо, а, вернувшись домой, тщательно вымыть руки с мылом. Рекомендуется также использовать солевые аптечные растворы для промывания носа.

В свою очередь, начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами президента Вадим Черемисов отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями во время эпидемии коронавируса находятся в группе риска из-за сниженного иммунитета. Врач советует им строго выполнять все рекомендации Минздрава и войти в режим жесткой самоизоляции.

Главный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин рекомендовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время эпидемии коронавируса не нарушать порядок приема назначенных препаратов. Врач заверил, что они никоим образом не взаимодействуют с вирусом.

А главный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина призвала диабетиков придерживаться общих мер профилактики и режима карантина. Медик советует пациентам запастись инсулиновыми препаратами на один-два месяца, строго соблюдать необходимую диету и пить больше воды.

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