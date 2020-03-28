Российские военные доставили сладости детям сирийской Латакии

Школьники получат канцелярские наборы

Российские военные доставили в сирийскую провинцию Латакия более 500 наборов с канцелярскими принадлежностями и сладостями для детей. Поскольку в арабской республике, как и в нашей стране принимаются меры по нераспространению коронавируса и все учебные заведения сейчас закрыты, гуманитарную помощь доставили в резиденцию губернатора.

Все они будут переданы в семьи беженцев, малоимущих и нуждающихся. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, наша страна с начала процесса урегулирования в Сирии провела почти две с половиной тысячи гуманитарных акций. Общий вес преданных грузов - превысил четыре тысячи тонн, сообщает "ТВ Центр".

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