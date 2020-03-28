Для чего в России объявили длинные выходные

В стране закрыты сотни учреждений в общественных местах

В России начались так называемые длинные выходные. Нерабочая неделя нужна для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. По всей стране закрыты парки, рестораны, салоны красоты и торгово-развлекательные центры. Людям рекомендовано оставаться дома.

Если раньше каждый регион был вправе сам решать, как бороться с распространением коронавируса, то с 28 марта правительством введен единый комплекс мер. До 5 апреля приостанавливают работу организации общественного питания: кафе, рестораны, бары. Доставка еды по-прежнему возможна, сообщает "ТВ Центр".

До 1 июня прекратят прием постояльцев санатории, пансионаты, гостиницы на территории курортов и оздоровительные детские лагеря. Разместиться в них смогут только люди, находящиеся в командировках. Те, кто сейчас остается в здравницах, будут вынуждены пройти там карантин. Закрыты клубы, кинотеатры, фитнес-центр, все учреждения массового посещения.

Свободное время не стоит рассматривать как отпуск. Все поездки следует сократить и оставаться дома, отметил руководитель оперативного штаба по противодействию инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.

Все люди старшего возраста в России заранее получили пенсии за апрель. В столичном регионе введен ряд дополнительных мер. В первую очередь, не рекомендуется выходить на улицу людям старше 65 лет, именно они в группе риска. За несоблюдение карантина - серьёзные штрафы. Льготникам отменен бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме пенсионеров, работающих в системе здравоохранения. Не функционирует сфера обслуживания: парикмахерские, салоны красоты. Закрыты не только точки общепита, но и магазины, за исключением продовольственных и тех, что торгуют товарами первой необходимости.

Также, по распоряжению Сергея Собянина, продолжат работу зоомагазины, салоны связи и все госучреждения. Они будут принимать граждан по предварительной записи. В перечень товаров первой необходимости включен сжиженный природный газ. Приостанавливается организация отдыха граждан за счёт бюджета города, а также вводится запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. Вся информация опубликована на сайте мэра столицы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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