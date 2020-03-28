ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для чего в России объявили длинные выходные

12:39
  • суббота
  • 28 марта 2020

В стране закрыты сотни учреждений в общественных местах

В России начались так называемые длинные выходные. Нерабочая неделя нужна для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. По всей стране закрыты парки, рестораны, салоны красоты и торгово-развлекательные центры. Людям рекомендовано оставаться дома.
Сидим дома! В России начинается карантинная неделя

Если раньше каждый регион был вправе сам решать, как бороться с распространением коронавируса, то с 28 марта правительством введен единый комплекс мер. До 5 апреля приостанавливают работу организации общественного питания: кафе, рестораны, бары. Доставка еды по-прежнему возможна, сообщает "ТВ Центр".

До 1 июня прекратят прием постояльцев санатории, пансионаты, гостиницы на территории курортов и оздоровительные детские лагеря. Разместиться в них смогут только люди, находящиеся в командировках. Те, кто сейчас остается в здравницах, будут вынуждены пройти там карантин. Закрыты клубы, кинотеатры, фитнес-центр, все учреждения массового посещения.

Свободное время не стоит рассматривать как отпуск. Все поездки следует сократить и оставаться дома, отметил руководитель оперативного штаба по противодействию инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.

Все люди старшего возраста в России заранее получили пенсии за апрель. В столичном регионе введен ряд дополнительных мер. В первую очередь, не рекомендуется выходить на улицу людям старше 65 лет, именно они в группе риска. За несоблюдение карантина - серьёзные штрафы. Льготникам отменен бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме пенсионеров, работающих в системе здравоохранения. Не функционирует сфера обслуживания: парикмахерские, салоны красоты. Закрыты не только точки общепита, но и магазины, за исключением продовольственных и тех, что торгуют товарами первой необходимости.

Также, по распоряжению Сергея Собянина, продолжат работу зоомагазины, салоны связи и все госучреждения. Они будут принимать граждан по предварительной записи. В перечень товаров первой необходимости включен сжиженный природный газ. Приостанавливается организация отдыха граждан за счёт бюджета города, а также вводится запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. Вся информация опубликована на сайте мэра столицы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
Оставайтесь дома! Карантин в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.