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В Италии за сутки скончалось рекордное число заболевших COVID-19

13:16
  • суббота
  • 28 марта 2020

Критическая ситуация сложилась в США

Число заболевших коронавирусом в мире стремительно растёт, инфицированных уже почти 600 тысяч. Только в Италии за сутки скончались около тысячи человек. Это максимальное число за всё время пандемии. А в США заражены более ста тысяч. Такими темпами вирус не распространяется нигде в мире.

Почти половина всех случаев заражения уханьским вирусом в стране приходится на штат Нью-Йорк. И число жертв неумолимо продолжает расти. В критической ситуации находится Италия, о которой, кажется, в ЕС совсем забыли. Сейчас там надежда только на китайских медиков и российских военных.

Во Франции эти два таких сегодня важных слова "оставайтесь дома" подсветили на Эйфелевой башне. Несмотря на опустевшие города, жизнь в них не прекращается.

Пока в мире, что ни день, то новое сражение с вирусом, в Китае люди приходят в себя после корона-войны. Сегодня в Ухани частично заработало метро. Люди постепенно выходят на работу.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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