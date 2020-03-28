Начало туристического сезона в Крыму отложили до лета

Причина - карантин из-за коронавируса

Правительство рекомендует россиянам временно отказаться от любых поездок, в том числе туристических. С 28 марта закрыты места массового отдыха на курортах. Гостиницы, дома отдыха и пансионаты не принимают гостей. Бронирование мест запрещено до 1 июня.

В каждой крымской гостинице - памятка с просьбой сообщать о любом недомогании. Условия для самоизоляции обеспечены, но проживание продлевать не будут.​ Начиная с 26 марта всех прибывших в Крым и Севастополь просят заполнить специальную анкету и здесь есть один пункт - цель прибытия. В гостиницы будут заселять только тех, кто прибыл в командировки и обязательно нужно предоставить подтверждение цели своей поездки. Кроме того, гостей на просят указать были ли они до этого за границей.

Санатории, отели, детские лагеря, малые средства размещения закрываются до 1 июня. Исключение только для гарантированных броней. В Ростуризме уже попросили агентства и отельеров оказать максимальное содействие туристам в переносе отдыха на более поздний срок, сообщает "ТВ Центр".

Отдохнуть как обычно точно не выйдет. Закрыты музеи, театры, парки и торговые центры. Не получится заняться спортом или сходить в салон красоты. Заведения общепита переходят на удалённую работу.

В Крыму выявлено 14 случаев заражения, ещё пять человек в Севастополе. Накануне там закрыли крупный гостиничный комплекс. У посетительницы, которая вернулась из Великобритании, обнаружили коронавирус. Всех работников и постояльцев изолировали на 14 дней.​

Любые путешествия и перемещения по стране – большой риск, причём не столько для самих туристов, сколько для окружающих. Медики напоминают, что коронавирус часто протекает бессимптомно, человек может стать распространителем инфекции, сам того не подозревая.​ Поэтому нерабочую неделю просят воспринимать не как выходные, а как возможность с помощью самоизоляции остановить пандемию.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"