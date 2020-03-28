Начало туристического сезона в Крыму отложили до лета

Причина - карантин из-за коронавируса
Правительство рекомендует россиянам временно отказаться от любых поездок, в том числе туристических. С 28 марта закрыты места массового отдыха на курортах. Гостиницы, дома отдыха и пансионаты не принимают гостей. Бронирование мест запрещено до 1 июня.
В каждой крымской гостинице - памятка с просьбой сообщать о любом недомогании. Условия для самоизоляции обеспечены, но проживание продлевать не будут. Начиная с 26 марта всех прибывших в Крым и Севастополь просят заполнить специальную анкету и здесь есть один пункт - цель прибытия. В гостиницы будут заселять только тех, кто прибыл в командировки и обязательно нужно предоставить подтверждение цели своей поездки. Кроме того, гостей на просят указать были ли они до этого за границей.
Санатории, отели, детские лагеря, малые средства размещения закрываются до 1 июня. Исключение только для гарантированных броней. В Ростуризме уже попросили агентства и отельеров оказать максимальное содействие туристам в переносе отдыха на более поздний срок, сообщает "ТВ Центр".
Отдохнуть как обычно точно не выйдет. Закрыты музеи, театры, парки и торговые центры. Не получится заняться спортом или сходить в салон красоты. Заведения общепита переходят на удалённую работу.
В Крыму выявлено 14 случаев заражения, ещё пять человек в Севастополе. Накануне там закрыли крупный гостиничный комплекс. У посетительницы, которая вернулась из Великобритании, обнаружили коронавирус. Всех работников и постояльцев изолировали на 14 дней.
Любые путешествия и перемещения по стране – большой риск, причём не столько для самих туристов, сколько для окружающих. Медики напоминают, что коронавирус часто протекает бессимптомно, человек может стать распространителем инфекции, сам того не подозревая. Поэтому нерабочую неделю просят воспринимать не как выходные, а как возможность с помощью самоизоляции остановить пандемию.
Никита Васильев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"