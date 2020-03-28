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В России начался сезон природных пожаров

13:46
  • суббота
  • 28 марта 2020

Очаги возгораний зафиксированы в нескольких регионах

В нескольких российских субъектах введён особый противопожарный режим из-за природных возгораний. По последним данным, в разных регионах сейчас 35 тысяч очагов.

Сотрудники МЧС тушат пожары в центральной части России, на северо-западе и в Сибири. В этом году возгораний в марте на 20% больше, чем в прошлом. Всё из-за малоснежной зимы и тёплой погоды.

Спасатели следят за ситуацией с земли и воздуха, проводят и профилактические беседы с людьми, ведь человеческий фактор - самая частая причина пожаров, сообщает "ТВ Центр" .

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