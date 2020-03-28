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В Челябинске выхаживают отравленного наркотиками львёнка Симбу

12:58
  • суббота
  • 28 марта 2020

Зверя спасли зоозащитники

В Челябинск на лечение доставили семимесячного львёнка, его привезли из Дагестана. Хозяин-бизнесмен с рождения держал хищника в холодном сарае, отравлял наркотиками и наносил животному травмы. Сейчас маленький король зверей по кличке Симба в надёжных руках зоозащитников.

К спасению подключился зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян. За 30 лет практики в таком состоянии он видел животное впервые. С перевозкой помогали волонтёры, сообщает "ТВ Центр". 

Львёнка обследовали, назначили курс препаратов и витаминов. Он быстро идет на поправку и демонстрирует зверский аппетит. Уже через три дня в больших доверчивых глазах зверя боль сменилась на любознательность. Когда Симба восстановится полностью, его ждёт парк сафари в Крыму.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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