ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России досрочно выплатили пенсии за апрель

10:28
  • суббота
  • 28 марта 2020

Также начались выплаты ветеранам ко Дню Победы

Российским пенсионерам досрочно выплатили все пособия за апрель. Это решение ПФР принял после объявления следующей недели нерабочей.
Мэр Москвы поручил доставлять продукты и лекарства пенсионерам

Объем выплат составит более 113 миллиардов рублей. В эту сумму входят 17 миллиардов рублей, которые выплатят ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В России объявлены нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Это связано с распространением коронавируса. В стране зарегистрированы 1036 инфицированных, четверо заболевших скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.