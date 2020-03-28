В России досрочно выплатили пенсии за апрель

Также начались выплаты ветеранам ко Дню Победы

Российским пенсионерам досрочно выплатили все пособия за апрель. Это решение ПФР принял после объявления следующей недели нерабочей.

Объем выплат составит более 113 миллиардов рублей. В эту сумму входят 17 миллиардов рублей, которые выплатят ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В России объявлены нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. Это связано с распространением коронавируса. В стране зарегистрированы 1036 инфицированных, четверо заболевших скончались.

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