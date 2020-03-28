Тьма сгустилась над миром: Папа Римский обратился к верующим

Молитву можно было услышать только в интернете

Вечером 27 марта Папа Римский вышел на абсолютно пустую площадь в Ватикане и помолился об окончании пандемии. Благословение "Граду и миру" обычно предназначено для Рождества и Пасхи, и тысячи жителей Рима приходят к базилике святого Петра, чтобы его послушать, однако из-за коронавируса с 10 марта доступ к площади Святого Петра был закрыт.

"Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей всё, что она встречает на своем пути", - обращение Папы к верующим транслировалось во всех соцсетях и видеосервисах.

Италия наиболее пострадала от пандемии коронавируса. Помощь стране сейчас оказывают российские военные. Минобороны отправило в Италию несколько самолётов с оборудованием и специалистами в борьбе с вирусными инфекциями.

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