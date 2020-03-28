В Москве для врачей старше 65 лет сохраняются льготы на проезд

Они смогут бесплатно пользоваться городским транспортом

Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. "База врачей уже передана в ГУП города Москвы "Московский социальный регистр", который занимается оформлением социальных карт", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года в столице временно приостановлено действие социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Напомним, что с 21 марта по 12 апреля в Москве не работают учебные заведения. Мэр Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удалённую работу.

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