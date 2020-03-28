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Первый заболевший коронавирусом умер за пределами Москвы

11:51
  • суббота
  • 28 марта 2020

В Оренбурге скончался мужчина, вернувшийся из Европы

В России умер ещё один пациент с коронавирусом. Он стал пятым заболевшим, скончавшимся от новой китайской инфекции.  
Скончавшаяся пациентка с коронавирусом страдала онкологией и не имела легкого

57-летний житель Оренбургской области вернулся из Европы, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Чуть позже он скончался в инфекционной больнице Оренбурга, сообщила РИА Новости глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Сейчас в больнице находятся члены семьи умершего мужчины, они контактировали с ним после возвращения из путешествия. Известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с заразившимся.

По состоянию на утро 28 марта в России общее число инфицированных коронавирусом достигло 1264, наибольший показатель в Москве – 817 человек.

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