1264 человека заражены коронавирусом в России

Болезнь зарегистрирована в 62 регионах

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев коронавирусной инфекции. Болезнь распространилась в 62 регионах. Всего в стране по состоянию на 28 марта зарегистрировано 1264 случая заболевания.

Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. Число выписанных пациентов выросло до 49.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Италии. Россия оказала помощь местным врачам в борьбе с болезнью.

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