В Москве подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом

Общее число заболевших - 817

В Москве за последние сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, все заболевшие находятся под наблюдением медиков, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице зафиксировано 817 случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В штабе напомнили, что в Москве действует режим повышенной готовности, который должен помочь сдержать распространение инфекции. Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без крайней необходимости. Москвичи старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

С 21 марта по 12 апреля в городе не работают школы и учреждения дополнительного образования, закрыты рестораны и кафе, торговые центра, предприятия службы быта. Работают только продовольственные магазины и аптеки.

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