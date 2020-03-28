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В Москву вернётся зима со снегом и метелью

13:57
  • суббота
  • 28 марта 2020

Похолодание будет недолгим

Погода готовит очередной сюрприз жителям столичного региона. На смену резкому потеплению и солнечным дням придут снег и метель; зима вернётся на три-четыре дня. 

По данным Гидрометцентра, в последний день первого месяца весны температура понизится до минус одного градуса. 31 марта ожидаются снег, сильная метель, гололедица, налипание мокрого снега и порывистый ветер.

В ночь на 1 апреля температура в Москве уйдёт в ещё более глубокий минус – ожидается до восьми градусов мороза. К концу недели весна возьмёт своё и воздух прогреется до плюс 13 градусов.

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