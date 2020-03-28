Американская нефть подешевела до отрицательных значений

Производители приплачивают покупателям

На фоне снижения спроса на нефть цена на неё упала до отрицательных значений. Случилось то, о чём предупреждали аналитики нефтяного рынка ещё две недели назад.

По данным Bloomberg, спрос в США на нефть опустился до беспрецедентно низкого уровня. Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям, приплачивая за то, что они вывезут нефть из переполненных хранилищ.

Сернистую нефть марки Wyoming Asphalt Sour добывают в штате Вайоминг. Обычно её используют для производства битума и асфальта.

Производителям приходится доплачивать покупателям нефти из-за сложной технологии её добычи и хранения. Остановить откачку нефти невозможно, а ресурсов для хранения не хватает при резком снижении спроса.

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