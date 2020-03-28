ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американская нефть подешевела до отрицательных значений

14:56
  • суббота
  • 28 марта 2020

Производители приплачивают покупателям

На фоне снижения спроса на нефть цена на неё упала до отрицательных значений. Случилось то, о чём предупреждали аналитики нефтяного рынка ещё две недели назад.
Трамп пришёл в восторг от падения цен на нефть

По данным Bloomberg, спрос в США на нефть опустился до беспрецедентно  низкого уровня. Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям, приплачивая за то, что они вывезут нефть из переполненных хранилищ.

Сернистую нефть марки Wyoming Asphalt Sour добывают в штате Вайоминг. Обычно её используют для производства битума и асфальта.

Производителям приходится доплачивать покупателям нефти из-за сложной технологии её добычи и хранения. Остановить откачку нефти невозможно, а ресурсов для хранения не хватает при резком снижении спроса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.