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США используют пандемию коронавируса для снабжения боевиков в Сирии

14:36
  • суббота
  • 28 марта 2020

Российские военные заметили подозрительную активность

США пытаются доставить в лагерь беженцев Эр-Рукбан грузы для боевиков под видом гуманитарной помощи, используя ситуацию с коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Наши военные считают, что Вашингтон намерен воспользоваться ситуацией с пандемией и усилить подконтрольные террористические формирования. Так называемая администрация Эр-Рукбана ведёт активную пропагандистскую кампанию, чтобы получить ценный груз как можно скорее. И речь не идёт о лекарствах или тестах на коронавирус, которые сейчас особенно необходимы сирийцам, сообщает "ТВ Центр".

В отличие от кураторов Эр-Рукбана, власти Дамаска борются с распространением инфекции. В освобождённых от боевиков районах страны строят карантинные отделения и лаборатории. Формируются специальные мониторинговые группы. Как и прежде, поддержку Сирии оказывает Россия. Наши военные доставили в провинцию Латакия более пятисот школьных рюкзаков с книгами и альбомами для рисования. Они помогут детям из бедных семей продолжить обучение в условиях карантина.

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