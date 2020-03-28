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Московским школьникам предложили пройти онлайн-тест и получить призы

14:49
  • суббота
  • 28 марта 2020

Конкурс проходит на платформе "Россия - страна возможностей"

В Москве стартовал конкурс "Большая перемена". В нем участвуют школьники восьмых, девятых и десятых классов. На сайте конкурса, организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей", подростки могут проверить свою эрудицию и пройти тест на профориентацию.

Состязание позволяет учащимся раскрыть таланты и способности, которые обычно не проверяют в школе. Победителям оплатят обучение в университете. Призёры получат до пяти дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, путёвки в "Артек" или путешествие по России, сообщает "ТВ Центр".

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