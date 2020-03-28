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Газманов и Кудрявцева сели на карантин после вечеринки с заражённым коронавирусом Лещенко

20:22
  • суббота
  • 28 марта 2020

Звёзды шоу-бизнеса не выходят из дома

Звёзды шоу-бизнеса, побывавшие на вечеринке с участием Льва Лещенко, взволнованы не на шутку. Лера Кудрявцева уже сдала анализы на коронавирус, их результат пока неизвестен. Телеведущая решила не рисковать здоровьем других людей и ушла на самоизоляцию.
Песков заезжал на вечеринку с Лещенко, у которого нашли коронавирус

Решил соблюдать карантин и ещё один гость злополучной вечеринки – Олег Газманов. 68-летний певец сидит дома уже несколько дней.

Напомним, что на этой неделе в больницу в Коммунарке с пневмонией попал Лев Лещенко. Врачи нашли у него коронавирус и поместили в реанимацию.

За несколько дней до этого Лещенко был одним из гостей на юбилее Аллы Крутой. Там собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Позже с подозрением на COVID-19 в ту же больницу в Новой Москве был госпитализирован Игорь Николаев.

Также на вечеринке были Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Александр Серов, Ирина Аллегрова и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известно, что представитель главы государства приехал на праздник поздно и с Лещенко не виделся.

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