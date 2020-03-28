Похудевшая Полина Гагарина удивила провокационным фото в день рождения

Певица нескромно поздравила себя с праздником

Полина Гагарина в день своего рождения опубликовала в Instagram провокационную фотографию. Праздник пришёлся на разгар эпидемии коронавируса, поэтому певица решила прислушаться к советам врачей и не приглашать много гостей на вечеринку.

"33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю. Главное, чтобы мы все были здоровы, сейчас это особенно актуально, а с остальным, друзья, мы справимся! Справимся вместе! Я вам обещаю! С днём рождения меня", - не очень-то скромно подписала Гагарина фото, для которого она позировала обнажённой.

В последнее время исполнительница сильно похудела. Гагарина призналась, что сейчас она весит столько же, сколько весила в 23 года. А ведь когда-то Полина вела настоящую войну с лишним весом: стрелка на весах приближалась к 80 килограммам. Победила лишний вес Гагарина с помощью йоги, спортивных тренировок и правильного питания.

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