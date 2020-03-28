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"Вопрос в самосознании": Власти обратились к россиянам в связи с угрозой коронавируса

15:32
  • суббота
  • 28 марта 2020

Карантин поможет остановить распространение болезни

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом зависит от эффективности режима на нерабочей неделе. Глава Минздрава Михаил Мурашко надеется на ответственность россиян.
1264 человека заражены коронавирусом в России

"Вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина. Вопрос в самосознании", - сказал министр. По его словам, следующая неделя объявлена для минимизации развития инфекционных процессов. В это время  важно, чтобы население соблюдало режим изоляции.

Не надо проверять, насколько наше здравоохранение выдержит или не выдержит наплыв пациентов, мы должны соблюдать профилактические меры, отметил Мурашко.

По состоянию на 28 марта в России зарегистрировано 1264 инфицированных коронавирусом. В последние дни число заражённых растёт, поэтому неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена выходной. Об этом сказал в своём обращении к гражданам президент Владимир Путин. Власти на местах приняли дополнительные меры: не работают бассейны, фитнес-центры, парикмахерские, отправлены на трёхнедельные каникулы школьники. Всё это позволит минимизировать последствия разразившейся в мире пандемии коронавируса.

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