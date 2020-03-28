Пассажиропоток в московском метро упал в два раза

В наземном транспорте тоже стало меньше людей

В московском общественном транспорте практически нет пассажиров. По сравнению с прошлым годом поток в метро упал в 2,2 раза, в наземном транспорте – в два раза, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. "Спасибо, что остаётесь дома", - заявили в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. В эти дни в России объявлена выходная неделя. Гражданам рекомендовано соблюдать домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

Кроме того, в Москве закрыты школы и другие учебные заведения, предприятия службы быта, кафе и рестораны, парки, общественные пространства. Эти меры позволят снизить распространение коронавируса в России.

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