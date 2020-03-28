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Все российские курорты закрылись на карантин

16:33
  • суббота
  • 28 марта 2020

Гостиницы отменяют бронирование

Правительство России рекомендует россиянам временно отказаться от любых поездок, в том числе туристических. 28 марта закрылись места массового отдыха на курортах. Детские лагеря, гостиницы, дома отдыха и пансионаты не принимают гостей. Бронировать места запрещено до 1 июня.
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Ростуризм просит турагентства оказать максимальное содействие клиентам в переносе времени бронирования. Все прибывшие в Крым и Севастополь заполняют специальную анкету. В гостиницы заселяют только тех, кто приехал в командировку. В обязательном порядке просят указать, был ли человек недавно за границей. Постояльцам обеспечены условия для самоизоляции.

Закрыты музеи, театры, парки и торговые центры. Заведения общепита переходят только на доставку.   В связи с приостановкой бронирования отели Сочи начали отказывать туристам в заселении. Те, кто купил туры с перелётом, будут доставлены домой на специальных чартерных рейсах, сообщает "ТВ Центр".

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